العمليات المشتركة تعلن تفعيل أوامر القبض بحق مثيري 'النزاعات العشائرية'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عن تفعيل أوامر إلقاء القبض بحق مثيري "النزاعات العشائرية".

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "القوات الامنية مصرة على تطبيق القانون ومنع القيام بأي نزاعات تسيء الى المجتمع والسلم المجتمعي"، مبينا أنه "لا توجد عودة للنزاعات العشائرية".

وأضاف أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي فإن قيادة العمليات المشتركة ومختلف القوات الامنية لديها يوميا عمليات متابعة وملاحقة لكل من يقوم بما تعرف "بالدكة" العشائرية او استخدام السلاح خارج نطاق الدولة".

وأشار الى أن "القوات الامنية تمنع استمرار تلك الظواهر السلبية وأن تأخذ انتشارا او تهدد امن المواطنين"، مؤكداً أنه "تم تفعيل اوامر إلقاء القبض بحق كل من يستخدم النزاعات العشائرية للاساءة او يستخدم سلطة السلاح فوق سلطة القانون".