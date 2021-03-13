الداخلية تعلن انخفاض مستوى 'الخط البياني' للجرائم الجنائية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن انخفاض مستوى "الخط البياني" للجرائم الجنائية بالمقارنة بين عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠.



وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إن "تشكيلات الوزارة المختصة مستمرة بتعزيز إجراءات السلم المجتمعي ومكافحة الجريمة والإرهاب ما اسهم في خفض الخط البياني للجرائم حيث بلغت نسبة الجرائم المكتشفة المقيدة لدى مؤسسات الوزارة للعام الماضي اكثر من ٧٤ % والنسبة المتبقية من هذه الجرائم قيد المتابعة والتحقيق".

وأضاف أن "نسبة هذه الجرائم انخفضت بنسبة ٣١% بالمقارنة بين عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠"، عازيا ذلك الى "تطور الجهد الاستخباري وفتح بوابات أوسع التواصل مع المواطن وجعله شريك في القرار الأمني".

وأعلن معن عن "انخفاض جرائم تضليل القضاء بنسبة ٢٤% والأخبار الكاذبة بنسبة ٤٩% اما جرائم الاحتيال فقد انخفضت بنسبة ٢٥% وجرائم سرقة السيارات انخفضت بنسبة ٣٥% وجرائم السرقات الاعتيادية انخفضت بنسبة ١٤%".