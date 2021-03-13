باحث اقتصادي يشخص خللاً في إبرام العقود والحفاظ على أموال الدولة

وقال الفريجي خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "المنظومة المصرفية في العراق متلئكة ولا تستند الى منظومة الكترونية، كما أننا لازلنا نتعامل بفلسفة قديمة متهالكة بمسألة الاوراق والاجراءات الروتينية من اقسام وشعب ومديريات، وهذه ثغرات ممكن استغلالها من قبل المتنفذين في السمسرة والفساد".وأضاف، أن "مستوى الإدارات في العراق متدني جداً، ونعاني من "غباء" الإدارات العليا الذي بات يشكل عائقاً في التعامل مع الدول والشركات المتمكنة".

وأوضح، أنه "هناك فوضى في كيفية إبرام العقود وإنشاءها، وقد تبرم العقود من غير مراقبين وبالتالي تتضمن بنود يمكن أن تكون بوابات فساد وهدر للمال العام".

