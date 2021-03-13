بنزيما يقود ريال مدريد لانتصار قاتل على إلتشي

وسجل لإلتشي داني كالفو في الدقيقة (61)، بينما سجل لريال مدريد كريم بنزيما هدفين في الدقيقتين (73 و90+2).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.