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بنزيما يقود ريال مدريد لانتصار قاتل على إلتشي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-13 | 18:32

بنزيما يقود ريال مدريد لانتصار قاتل على إلتشي

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قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، للفوز بنتيجة (2-1) على إلتشي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 27 من الليجا.
وسجل لإلتشي داني كالفو في الدقيقة (61)، بينما سجل لريال مدريد كريم بنزيما هدفين في الدقيقتين (73 و90+2).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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