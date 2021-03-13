انت الان تتابع خبر بنزيما يقود ريال مدريد لانتصار قاتل على إلتشي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-13 | 18:32
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قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، للفوز بنتيجة (2-1) على إلتشي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 27 من الليجا.
وسجل لإلتشي داني كالفو في الدقيقة (61)، بينما سجل لريال مدريد كريم بنزيما هدفين في الدقيقتين (73 و90+2).
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.
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