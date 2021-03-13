انت الان تتابع خبر تجدد الاحتجاجات في لبنان على وقع 'انهيار' الليرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تظاهر عشرات اللبنانيين اليوم السبت في أكثر من منطقة في البلاد، تزامنا مع تسجيل الليرة اللبنانية أنهيارا قياسيا هبطت فيه إلى 12 ألف ليرة للدولار.

