انت الان تتابع خبر مناورات سعودية يونانية في المتوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصلت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي اليوم السبت إلى اليونان للمشاركة في تدريبات سعودية يونانية في أجواء البحر المتوسط.