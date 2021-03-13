شيخ الأزهر يعد بزيارة العراق قريباً

وقال رئيس الديوان سعد كمبش، وفقاً للوكالة الرسمية، إنه "التقى خلال زيارته جمهورية مصر، شيخ الازهر أحمد الطيب، وقام بتسليمه دعوتين من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لزيارة بغداد".وأضاف، أن "شيخ الازهر وعد بزيارة العراق بأقرب وقت"، مبينا أن "شيخ الازهر زادت رغبته بتقديم موعد زيارته إلى بغداد".

وأشار الى أنه "سيتم توجيه دعوة الى وزير الأوقاف المصري ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية محمد مختار مبروك ومفتي مصر شوقي ابراهيم لزيارة العراق".

