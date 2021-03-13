نائبة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وقالت سجاد في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم تشخيص اصابتها بفيروس كورونا وقد بدأت الاعراض بالظهور بشكل واضح".

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت عضو مجلس النواب، هدى سجاد، اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا.

محمد يوسف

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