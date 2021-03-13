انت الان تتابع خبر نائبة تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت عضو مجلس النواب، هدى سجاد، اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت سجاد في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم تشخيص اصابتها بفيروس كورونا وقد بدأت الاعراض بالظهور بشكل واضح".
وأضافت "إني بتمام الصحة والعافية ببركة دعائكم"، معتذرة عن "استقبال المواطنين بهذه الفترة لإضطراري للحجر المنزلي".
وأضافت "إني بتمام الصحة والعافية ببركة دعائكم"، معتذرة عن "استقبال المواطنين بهذه الفترة لإضطراري للحجر المنزلي".