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نائبة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت عضو مجلس النواب، هدى سجاد، اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت سجاد في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم تشخيص اصابتها بفيروس كورونا وقد بدأت الاعراض بالظهور بشكل واضح".

وأضافت "إني بتمام الصحة والعافية ببركة دعائكم"، معتذرة عن "استقبال المواطنين بهذه الفترة لإضطراري للحجر المنزلي".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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