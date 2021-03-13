انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تطالب الحكومة بتعويض المتضررين من اجراءات الحظر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم السبت، ان اجراءات الحظر الاخيرة افقدت العديد من ذوي الدخل المحدود قوتهم اليومي وفقدانهم لفرص العمل التي يعتمدون عليها لسد احتياجاتهم الانسانية.
وقال الغراوي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم قيام الحكومة بتقديم تعويضات مالية الى ذوي الدخل المحدود او زيادة في الحصة التموينية بسبب الحظر افقد الاف العوائل مصادر دخلهم الاساسية".
واضاف، ان "قطع مصادر ارزاق المواطنين ومنعهم من العمل بحجة الحظر دون تعويضهم يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان مما يستدعي مطالبة الحكومة بتعويضهم وتقديم اعفاءات ضريبية عاجلة لهم تساعدهم على تخطي الازمة وتغيير اجراءات الحظر من امنية الى صحية وقائية".
واضاف، ان "قطع مصادر ارزاق المواطنين ومنعهم من العمل بحجة الحظر دون تعويضهم يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان مما يستدعي مطالبة الحكومة بتعويضهم وتقديم اعفاءات ضريبية عاجلة لهم تساعدهم على تخطي الازمة وتغيير اجراءات الحظر من امنية الى صحية وقائية".