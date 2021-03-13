انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تطالب الحكومة بتعويض المتضررين من اجراءات الحظر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم السبت، ان اجراءات الحظر الاخيرة افقدت العديد من ذوي الدخل المحدود قوتهم اليومي وفقدانهم لفرص العمل التي يعتمدون عليها لسد احتياجاتهم الانسانية.