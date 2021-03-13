تعزية عراقية إلى مصر

بغداد - ياسين صفوان - قدمت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، تعزية إلى جمهورية مصر بعد حادث حريق كبير ادى الى مصرع واصابة عدد من الاشخاص.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "تعربُ عن تعازيها وخالص المواساة لحكومةِ وشعب جمهورية مصر العربية إثر نُشُوب حريق في مصنع ملابس في مدينة العبور في محافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاةِ عددٍ من الأشخاص وإصابة آخرين".



وبعثت وزارة الخارجيّة أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومة وشعباً، سائلين الله تعالى الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين.

