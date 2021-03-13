الكمارك: ضبط شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط

وذكر بيان عن الهيئة تلقته "الخليج 365" عن تمكن موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية اليوم السبت ٢٠٢١/٣/١٣ من ضبط(٥) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .واوضحت الهيئة في بيانها تفاصيل المواد حيث بينت انها (خضروات ودجاج مجمد ممنوع من الأستيراد و زيت محركات وادوية بشرية مخالفة لضوابط الأستيراد.

واكدت انها اتخذت الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل والتعليمات النافذة.

