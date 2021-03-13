انت الان تتابع خبر شرطة الديوانية: القبض على 5 متهمين بمواد قانونية مختلفة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن القاء القبض على 5 متهمين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الدوريات والمفارز التابعة لمراكز الحسين ع والديوانية والإسكان والوحدة، نفذت ممارسة أمنية بهدف ملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر القاء القبض الصادرة من القضاء بحق المطلوبين".
واضاف البيان ان "الممارسات الامنية أسفرت عن القاء القبض على 5 متهمين بمواد قانونية مختلفة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
واضاف البيان ان "الممارسات الامنية أسفرت عن القاء القبض على 5 متهمين بمواد قانونية مختلفة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".