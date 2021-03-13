انت الان تتابع خبر شرطة الديوانية: القبض على 5 متهمين بمواد قانونية مختلفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن القاء القبض على 5 متهمين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.