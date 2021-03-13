انت الان تتابع خبر صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لليوم السبت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، موقفها الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اجراء 1745 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".
واضاف البيان انه "تم تسجيل 455 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 492، مقابل ثلاث وفيات"، لافتا الى ان "من بين الاصابات (18) إصابة من منتسبي دائرة صحة النجف".
وبحسب البيان، فان المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي:-
مجموع الاصابات الكلي: 39170
مجموع حالات الشفاء: 31735
مجموع الوفيات: 378
مجموع الحالات تحت العلاج: 7057
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3230".
واضاف البيان انه "تم تسجيل 455 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 492، مقابل ثلاث وفيات"، لافتا الى ان "من بين الاصابات (18) إصابة من منتسبي دائرة صحة النجف".
وبحسب البيان، فان المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي:-
مجموع الاصابات الكلي: 39170
مجموع حالات الشفاء: 31735
مجموع الوفيات: 378
مجموع الحالات تحت العلاج: 7057
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3230".