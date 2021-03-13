انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء الاردني يوجه بالتحقيق في حادثة انقطاع الأوكسجين بمستشفى السلط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم السبت، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.