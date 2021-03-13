المالية النيابية تزف خبراً مفرحاً لجميع المتعاقدين والأجراء في وزارات الدولة

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "تخصيص أكثر من تريليون دينار للمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021 يشمل جميع المتعاقدين والأجراء في وزارات الدولة".

واشار الى المضي "ببنود الموازنة في جلسة الاثنين سواء حصل اتفاق مع الإقليم او لم يحصل".