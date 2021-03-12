نقابة المحامين تستنكر حادثة البو دور وتدعو لتفعيل الجهد الاستخباري

وقالت النقابة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "تستنكر الفعل الإجرامي في البو دور، و الذي فقد فيه المحامي المحامي ( عمر عبد الرحمن محمد )".

ودعت النقابة "الجهات الأمنية و الحكومية، لإحكام السيطرة وتفعيل الجهد الإستخباري، ومنع عودة انتشار الجماعات الإرهابية، وتحقيق الأمان للمواطنين".

