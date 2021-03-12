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نقابة المحامين تستنكر حادثة البو دور وتدعو لتفعيل الجهد الاستخباري

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بغداد - ياسين صفوان - استنكرت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الجمعة، الفعل الإجرامي الشنيع، الذي طال أرواح الأبرياء في حادثة منطقة ( البو دور ) في صلاح الدين
وقالت النقابة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "تستنكر الفعل الإجرامي في البو دور، و الذي فقد فيه المحامي المحامي ( عمر عبد الرحمن محمد )".

ودعت النقابة "الجهات الأمنية و الحكومية، لإحكام السيطرة وتفعيل الجهد الإستخباري، ومنع عودة انتشار الجماعات الإرهابية، وتحقيق الأمان للمواطنين".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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