انت الان تتابع خبر نقابة المحامين تستنكر حادثة البو دور وتدعو لتفعيل الجهد الاستخباري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استنكرت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الجمعة، الفعل الإجرامي الشنيع، الذي طال أرواح الأبرياء في حادثة منطقة ( البو دور ) في صلاح الدين
وقالت النقابة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "تستنكر الفعل الإجرامي في البو دور، و الذي فقد فيه المحامي المحامي ( عمر عبد الرحمن محمد )".
ودعت النقابة "الجهات الأمنية و الحكومية، لإحكام السيطرة وتفعيل الجهد الإستخباري، ومنع عودة انتشار الجماعات الإرهابية، وتحقيق الأمان للمواطنين".
ودعت النقابة "الجهات الأمنية و الحكومية، لإحكام السيطرة وتفعيل الجهد الإستخباري، ومنع عودة انتشار الجماعات الإرهابية، وتحقيق الأمان للمواطنين".