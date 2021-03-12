العراق يعرض على الصين شراء مليوني جرعة لقاح والأخيرة تعد بـ'هدية'

وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الوزير فؤاد حسين هاتف نظيره الصينيّ، وانغ ييي، اليوم، لبحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبُل تطويرها بعد الوصول إلى مرحلة السيطرة على جائحة فايروس كورونا"، مُعرباً عن شكره وتقديره لمواقف حكومة وشعب الصين الداعمة للعراق على طول مسيرة العلاقات بين البلدين التي كان آخرها منح الشعب العراقي (50.000) خمسون ألف جرعة من لقاح كورونا.وأشار وانغ ييي، بحسب البيان، أنه "من واجب الشعب الصيني دعم الشعب العراقي الصديق. الحكومة الصينية قررت إرسال مائتان ألف جرعة في الفترة القريبة المقبلة إلى العراق كمنحة إضافية لما أرسل سابقاً".

وفي هذا الصدد، عرض حسين على نظيره الصيني وانغ ييي "حاجة العراق لشراء مليوني جرعة لقاح من الصين وبالسرعة الممكنة. ورداً على هذا الطلب أكد الوزير الصيني أن الحكومة الصينية ستطلب من الشركة المعنية ترتيب مستلزمات الطلب على أن تكون بشكل دفعات، والبدء في الشهر الرابع بإرسال الدفعة الأولى من الطلب".



وفي جانب آخر من الحديث، تباحث الجانبان "تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودور الشركات الصينية العاملة في العراق، كما تم التطرق إلى الوضع في المنطقة وضرورة خلق حالة الاستقرار فيها".

وأكد الوزير الصيني، إن "العراق له دور كبير في المنطقة وبفضل سياسته الجيدة والنشطة وقيادته، استطاع خلال هذه الفترة بناء علاقات جيدة مع جميع دول الجوار".

وفي الختام وجه فؤاد حسين دعوة رسمية لنظيره الصيني لزيارة العراق في المستقبل القريب.

