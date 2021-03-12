انت الان تتابع خبر مجزرة 'البو دور' والحوار الوطني.. أبرز عناوين نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = تصفية بكواتم الصوت.. صلاح الدين تستيقظ على مجزرة مروعة ضحيتها ثمانية اشخاص.. وداعش يتبنى الحادثة.
= أوساط سياسية تحمّل قوات الامن مسؤولية جريمة "البو دور"،، ومطالبات برد حكومي رادع.
= قانون المحكمة الاتحادية يقترب من الحسم في جلسة الاثنين.. وتحذير من اعتماد فيتو فقهاء الشريعة.
= التغيير تصف مبادرة الكاظمي للحوار بالمهمة جدا،، ومخاوف من التأثير الامريكي على مسار الحوار.
= قانون المحكمة الاتحادية يقترب من الحسم في جلسة الاثنين.. وتحذير من اعتماد فيتو فقهاء الشريعة.