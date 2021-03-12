انت الان تتابع خبر فيديو مؤثر لأحلام وهي تلتقي زوجها بعد غياب طويل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام فيديو مؤثر لها أثناء لقائها زوجها مبارك الهاجري في المطار معبرة عن اشتياقها له بعد عام كامل عن ابتعادهما عن بعضهما بسبب السفر.
وكتبت أحلام عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "ااااااه يا بومحمد الغالي سنه كامله ما شفتك نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله ياااااااااه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله".
وأثنى المتابعون على محبة أحلام لزوجها وصدقها ووفائها له وهما لا يفوتان الفرص للتعبير عن حبهما أمام الجمهور.
وأثنى المتابعون على محبة أحلام لزوجها وصدقها ووفائها له وهما لا يفوتان الفرص للتعبير عن حبهما أمام الجمهور.