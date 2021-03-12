انت الان تتابع خبر فيديو مؤثر لأحلام وهي تلتقي زوجها بعد غياب طويل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام فيديو مؤثر لها أثناء لقائها زوجها مبارك الهاجري في المطار معبرة عن اشتياقها له بعد عام كامل عن ابتعادهما عن بعضهما بسبب السفر.