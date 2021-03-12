الصحة تحدد موعد اطلاق أكثر من نصف مليون جرعة لقاح كورونا

بغداد - ياسين صفوان - حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، موعد اطلاق أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، بحسب الوكالة الرسمية، إن "وجبة اللقاحات المقبلة وحسب الاتفاق مع شركة كوفاكس ستكون في منتصف هذا الشهر"، مشيراً الى أن" الوزارة ستطلق بحدود 568 ألف جرعة والتي من المتوقع وصولها قريباً".



وأضاف أن "الوزارة وسعت قدراتها التشخيصية والعلاجية من ألف سرير الى 12 ألف سرير للحالات ،وأصبح لديها 60 مختبراً تشخيصياً ،فيما أصبحت الأجهزة التنفسية 10 آلاف جهاز بعد ان كانت لا تتجاوز الـ 500 جهاز".

