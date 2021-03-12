بالصور: أنفق كل ما يملك لبناء 'جزيرة الحب'... ما كان هدفه؟

وقال الشاب البالغ من العمر 30 عاما أنه أنفق نحو 16 ألف دولار، وهو كل ما يملكه من من مدخرات، لصنع "جزيرة الحب" وهي عبارة عن حديقة جميلة مليئة بالزهور، لاسيما زهور أشجار الكرز والخوخ، والتي ترمز إلى الحب والعشق في الثقافة الصينية.

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "ذا صن" أنا شابا يدعى "تشو" أنفق كل "تحويشة العمر" البالغة نحو 16 ألف دولار لبناء حديقة غناء على جزيرة صغيرة قاحلة قرب قرية هيتو بمقاطعة غواندونغ جنوبي الصين.

وبحسب تقارير إعلامية، استغرق الأمر منه نحو عام قبل أن يتنهي من إنشاء تلك الحديقة التي تتمتع بمناظر خلابة للغاية، بل أنه استعان بفريق مختص لبناء جسر مقوس يصل بين الجزيرة الصغيرة والبر الرئيسي للقرية.

كما تحتوي الحديقة على أرجوحة ومسار مرصوف بالحجارة على شكل قلب.

وكانت صديقة تشو قد قررت إنهاء علاقتها مع حبييها عقب قرار الأخير بترك المدينة التي يقطنان فيها ليعود إلى قريته بغية العناية بوالديه اللذين بلغا من الكبر عتيا وأصبحا بحاجة إلى الرعاية والاهتمام من ولدهما الوحيد.