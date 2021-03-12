- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر بالصور: أنفق كل ما يملك لبناء 'جزيرة الحب'... ما كان هدفه؟ والان مع التفاصيل
وقال الشاب البالغ من العمر 30 عاما أنه أنفق نحو 16 ألف دولار، وهو كل ما يملكه من من مدخرات، لصنع "جزيرة الحب" وهي عبارة عن حديقة جميلة مليئة بالزهور، لاسيما زهور أشجار الكرز والخوخ، والتي ترمز إلى الحب والعشق في الثقافة الصينية.
كما تحتوي الحديقة على أرجوحة ومسار مرصوف بالحجارة على شكل قلب.
وكانت صديقة تشو قد قررت إنهاء علاقتها مع حبييها عقب قرار الأخير بترك المدينة التي يقطنان فيها ليعود إلى قريته بغية العناية بوالديه اللذين بلغا من الكبر عتيا وأصبحا بحاجة إلى الرعاية والاهتمام من ولدهما الوحيد.
من جانب قال العاشق المكلوم إنه شخص خجول وانطوائي ولا يجيد التعبير عن مشاعره بمعسول الكلام، ولذلك أراد أن يعبر عن حبه لفتاته بالأفعال.
ورغم النهاية الحزينة، غير أن تلك الحديقة أصبحت مزارا للعشاق والسياح من مناطق مختلفة، وبعضهم عرض الزواج على صديقاتهم هناك.