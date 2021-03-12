تحديد موعد تسليم مستحقات مسوقي الحنطة لعام 2020

وقال مدير عام الشركة المهندس عبد الرحمن الجويبراوي في بيان، انه "تم تأمين دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة لعام 2020، إذ تم تحويل مبلغ ( 261 ) مليار دينار والتي وصلت إلى الفروع والمواقع كافة وسيتم التوزيع بين مستحقيها يوم الاثنين المقبل".واضاف، أن "ملاكات الوحدات الحسابية الشركة والعاملة في مواقع المحافظات استلمت الصكوك الخاصة لمسوقي الحنطة بعد إبلاغها من قبل القسم المالي المختص لغرض تسليم الصكوك للفلاحين".

واشار الى ان" وزارة التجارة تواصل متابعتها مع وزارة المالية لتسديد المبالغ كافة التي حددت بالقرض لتسديد الالتزامات المالية للفلاحين وتوزيعها قبل بدء الموسم المقبل".

وتابع أن "بعض المحافظات التي كانت كميات الحنطة المحلية المسوقة قليلة أنهت التزاماتها المالية مع الفلاحين وصفرت جميع مبالغ الفلاحين ونسعى أن يتم تصفير المبالغ للمحافظات الأخرى".