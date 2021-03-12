إنقاذ شخص حاول الانتحار في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، إنقاذ شخص حاول الانتحار في العاصمة بغداد.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر (١٤ رمضان) حيث تم مشاهدته من قبل الدورية المتواجدة على الجسر ليتم إشعار السيطرة المركزية والتوجه له وإنقاذه قبل رمي نفسه".



واضاف البيان انه "تم تسليمه الى مركز الشرطة أصوليا حفاظا على سلامته".

