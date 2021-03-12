الداخلية تكشف حقيقة وقوع مشاجرة بين مواطنين وقوات أمنية في البصرة

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية تستمر بالعمل على التواصل وبشكل مكثف مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاحظت الأقسام المختصة في الدائرة ان هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمد على نشر وترويج أخبار أو مقاطع فيديو منشورة في وقت سابق في محاولة لإيهام الرأي العام على أنها حصلت في وقت قريب، لغايات في نفوس القائمين على هذه الصفحات والمواقع، كان آخرها الترويج لمقطع فديو في محافظة البصرة يبين وقوع مشاجرة بين المواطنين والقوات الأمنية وحصول اعتداء على رجال المرور، وهذا الموضوع كان قد حصل قبل نحو ستة أشهر حيث اتخذت في وقتها الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين".ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمدونين الى "توخي الدقة في نقل المعلومات، لأن محاولة العبث بأمن المواطنين من خلال بث مشاهدة تؤثر على الأمن او الترويج لمواد تحتوي حوادث حصلت في وقت سابق سيعرضهم للمساءلة القانونية".

وأشارت إلى أن "إعلام وزارة الداخلية متواصل مع الجميع وبإمكان وسائل الإعلام والمدونين معرفة آخر المستجدات والأوضاع الأمنية، فضلا عن الجوانب الخدمية والإنسانية التي تقوم بها تشكيلات ومفاصل وزارة الداخلية من خلال الاتصال بهذه الدائرة وعلى مدار الساعة فهي لن تبخل في إعطاء الحقائق وطرحها أمام أنظار الرأي العام".

