شرطة المثنى تنفي 'حرق متظاهر' في احتجاجات السماوة

وقال إعلام شرطة المثنى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت بأن أحد المتظاهرين قد تم حرقه من قبل الأجهزة الأمنية".

واضاف البيان انه "بناءا على ماتقدم توضح قيادة شرطة المثنى بأن الشخص الذي تعرض للحرق هو من قام برمي النار على إحدى عجلات الأجهزة الأمنية وقد احرق نفسه بنفسه نتيجة لهذا الفعل اللامشروع واللاقانوني".