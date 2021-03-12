الاولى من نوعها في العراق .. نجاح عملية بواسطة رسم القلب ثلاثي الأبعاد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، نجاح فريق طبي مختص بالقسطرة بمدينة الطب بمعالجة مريض راقد بواسطة رسم القلب ثلاثي الأبعاد في حالة تعد الأولى من نوعها في العراق.

وذكر بيان للصحة تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فريقا طبيا مختصا بالقسطرة في مستشفى دار التمريض الخاص بمدينة الطب تمكن من اجراء عملية لمريض راقد كان يعاني من تسارع نبض القلب نتيجة الحزمة الكهربائية التي تربط الأذين الأيمن بالبطين الأيمن القريبة من الحزمة الرئيسية".