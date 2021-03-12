موسكو تهدد بالرد في حال نشرت واشنطن صواريخ بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت ان "نشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى مهما كانت أنواع تجهيزها، في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيكون له تأثير مزعزع للاستقرار للغاية للأمن الدولي والإقليمي".وأضافت أن ذلك "سيؤدي إلى جولة جديدة من سباق التسلح بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، ومن الواضح أن مثل هذا التطور لن يعزز بأي حال من الأحوال أمن الولايات المتحدة، ناهيك عن حلفائها، وفي الوقت نفسه، فإن ظهور تهديدات صاروخية إضافية سيعقبه، بلا شك، رد فعل من جانبنا".

وذكرت زاخاروفا بأن "روسيا لا تزال ملتزمة بقرارها أحادي الجانب الامتناع عن نشر صواريخ من هذه الفئة في المناطق، التي تبقى خالية من المنظومات الأمريكية المماثلة، مجددة دعوة موسكو إلى "جميع الأطراف المعنية للبحث بشكل مشترك عن سبل تسوية سياسية دبلوماسية للوضع الذي نشأ بعد قيام واشنطن بتخريب معاهدة الصواريخ متوسطة المدى".



وكانت تقارير اوردتها وسائل إعلام يابانية قد اشارت الى وجود خطط بين طوكيو وواشنطن لبحث آفاق نشر صواريخ أمريكية برية متوسطة المدى على أراضي اليابان.