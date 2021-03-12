السامرائي يصدر بياناَ غاضباَ عن حادثة صلاح الدين

وقال المكتب الإعلامي للنائب السامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير أعرب عن صدمته من حالة الاهمال وتردي الوضع الأمني وضعف استجابة القوات الأمنية تجاه التحديات الخطيرة التي تواجه مناطق عديدة في المحافظة، وعدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة بحماية الأهالي من بطش الإرهاب".واضاف البيان ان "الحادث الإرهابي دليل على فشل الخطط الأمنية"، مشيراً إلى أن "استمرار إهمال الجهات المسؤولة عن أمن تلك المناطق وعدم اكتراثها لمثل هذه الجرائم يجعل منها شريك في استمرار نزيف دماء أبنائنا، ويوجب مساءلتها"، مطالباً الحكومة بالتحقيق العاجل في أسباب وقوع هذه الجريمة ومعاقبة المقصرين"، مشدداً على أن" مجلس النواب تقع عليه مسؤولية كبيرة بمحاسبة الحكومة في حال عدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لحماية أمن المواطنين".وبحسب البيان، أكد السامرائي أن "نواب المحافظة وحكومتها المحلية لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذا الإهمال"، مطالباً الدولة بحماية مناطق المحافظة أو تسليح أبنائها ليواجهوا تنظيمات الإرهاب بأنفسهم ويمنعوا سكينَـهُ العمياء من الاستمرار بنحر رقاب الأبرياء".

وشدد السامرائي على ضرورة إجراء مراجعة سريعة وجادة للإجراءات والخطط الأمنية وفسح المجال لأبناء المحافظة ليكونوا جزءاً أصيلاً من المعادلة الأمنية سواء من خلال فتح باب التطوع لهم أو من خلال تدريب ثلة مختارة منهم وتسليحهم وتأمين التواصل الدائم معهم لمنع تكرار هذه الجرائم الوقحة".

كما طالب السامرائي بأعتبار محافظة صلاح الدين محافظة منكوبة وتعويض أُسر الشهداء ومعالجة الجرحى، وفقا للبيان

وبحسب البيان، نعى السامرائي الشهداء السبعة وهم أربعة أشقاء وشقيقتهم ووالدتهم إضافة إلى جريح واحد يتلقى العلاج في المستشفى وهم:

-باسم اكريم أحمد صالح العباسي

-أحمد فخري أحمد صالح العباسي

-فخري أحمد صالح العباسي

-خطاب فخري أحمد صالح العباسي

-محمد فخري أحمد صالح العباسي

-رشا فخري أحمد صالح العباسي

-أمهم جنان دحام أحمد العباسي

داعياً الله لهم بالرحمة والرضوان وللجريح عمر عبد الرحمن العواد العباسي بالشفاء العاجل.

