الكاظمي والحلبوسي يوجهان دعوة إلى شيخ الأزهر لزيارة العراق

وذكر بيان للوقف السني تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ان رئيس الديوان سعد كمبش نقل رسالتين خطيتين من الكاظمي والحلبوسي تجددان الدعوة للشيخ احمد الطيب لزيارة العراق مهد النبوات وأرض الحضارات والرسالات ومثوى الصحابة وآل البيت الكرام رضوان الله عنهم".واضاف البيان ان " شيخ الازهرعبر عن سعادته الغامرة لما تضمنت هاتين الرسالتين من معان عميقة الدلالات ومن صدق المشاعر النبيلة تجاه الأزهر الشريف مرحبا بالدعوة الكريمة"، مؤكدا أنه "في حنين دائم وشوق لا يغيب إلى العراق وشعبه الكريم".

وبحسب البيان فان "اللقاء حضره كل من سفير العراق في جمهورية مصر العربية أحمد نايف، ومدير عام دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية ، ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية ، وعدد من الشخصيات من الأزهر الشريف وديوان الوقف السني".

