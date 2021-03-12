ادارة برشلونة تستعد لإجراء محادثات حاسمة مع ميسي

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يعلن البرغوث حتى الآن عن مصيره في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن انتخاب لابورتا رئيسًا لبرشلونة، لا يضمن التزام ميسي بالتوقيع على عقد جديد.



وأشارت إلى أن لابورتا لم يقدم أي عرض لميسي حتى الآن، لأنه لم يتخذ بعد، الإجراءات المالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون، التي يعتقد الخبراء أنها ارتفعت إلى أكثر من مليار يورو.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم دعوة ميسي ووالده، للجلوس بشأن مناقشة العقد الجديد للبرغوث خلال هذا الشهر.

وذكرت الصحيفة أن لابورتا يحتاج إلى منح ميسي، وعدًا بإعادة بناء الفريق الحالي، وألا يتوقف الأمر عند لعب البارسا لكرة ممتعة مرة أخرى.



وقالت إن ميسي يعرف جيدًا المشكلات المالية التي يعاني منها النادي، لذا يطلب البرغوث، قبل بدء المفاوضات، أن يقدم لابورتا دليلًا واضحًا لقدرته على الوفاء بوعوده وضم أسماء كبرى إلى برشلونة.