انت الان تتابع خبر مقتل جندي واصابة آخر بنيران قناصة داعش في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل احد افراد الجيش العراقي واصابة آخر بنيران قناص داعشي في كركوك.
المصدر قال للسومرية نيوز ، أن "الهجوم استهدف اللواء 45 جيش عراقي في ساعة متأخرة من الليل في قرية موره بان شاخ في كركوك".
واشار المصدر إلى أن "عناصر من داعش شنوا هجوما آخر في ساعات الصباح الباكر في وادي الشاي"، مبينا ان "الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".
واشار المصدر إلى أن "عناصر من داعش شنوا هجوما آخر في ساعات الصباح الباكر في وادي الشاي"، مبينا ان "الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".