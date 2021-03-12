مقتل جندي واصابة آخر بنيران قناصة داعش في كركوك

المصدر قال للسومرية نيوز ، أن "الهجوم استهدف اللواء 45 جيش عراقي في ساعة متأخرة من الليل في قرية موره بان شاخ في كركوك".

واشار المصدر إلى أن "عناصر من داعش شنوا هجوما آخر في ساعات الصباح الباكر في وادي الشاي"، مبينا ان "الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".

