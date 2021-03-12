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مقتل جندي واصابة آخر بنيران قناصة داعش في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل احد افراد الجيش العراقي واصابة آخر بنيران قناص داعشي في كركوك.
المصدر قال للسومرية نيوز ، أن "الهجوم استهدف اللواء 45 جيش عراقي في ساعة متأخرة من الليل في قرية موره بان شاخ في كركوك".

واشار المصدر إلى أن "عناصر من داعش شنوا هجوما آخر في ساعات الصباح الباكر في وادي الشاي"، مبينا ان "الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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