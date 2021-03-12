الاعلام الامني تصدر بياناَ بشأن الجريمة البشعة في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، بياناَ بشأن الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة الماضية في قرية" البو دور منطقة العوينات التابعه لمدينة تكريت في قاطع عمليات صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، تباشر باجراءاتها التحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة الماضية في قرية" البو دور منطقة العوينات التابعه لمدينة تكريت في قاطع عمليات صلاح الدين"، حيث اقدمت عصابة إرهابية مسلحة على قتل عائلة مكونة من ٤ اشخاص مهنتهم كسبة وامرأتين في الدار ذاتها".



واضاف البيان: "وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

