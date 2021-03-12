العراق: ملثمون يرتكبون بأسلحة كاتمة مجزرة بشرية

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""الخليج 365"" من لندن : ارتكب مسلحون ملثمون بأسلحة كاتمة للصوت فجر الجمعة مجزرة بشرية ضد عائلة بمحافظة صلاح الدين العراقية شمال غرب البلاد فيما لم تعرف بعد هوية الفاعلين فيما اذا كانوا من تنظيم داعش أو جماعات مسلحة اخرى لكن السلطات وصفتهم بجماعة ارهابية مسلحة من دون تسميتها.

وقالت مصادر أمنية ان مسلحين ملثمين يرتدون ملابس الجيش العراقي قد هاجموا بأسلحة كاتمة للصوت فجر اليوم منزلا في منطقة "البو دور" جنوب مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص جميعهم من عائلة واحدة بالاضافة الى جرح آخر نقل الى المستشفى وهو في حالة حرجة .

ولم تعرف بعد لحد الان هوية المهاجمين وفيما اذا كانوا من تنظيم داعش او من الجماعات المسلحة الاخرى .

وأوضحت المصادر الامنية التي نقلت عنها هذه المعلومات وكالات انباء محلية تابعتها "ايلاف" ان الضحايا هم أربعة اشقاء وشقيقتهم ووالدتهم اضافة الى الجريح وهو في حالة خطرة . واشارت الى ان القتلى هم فخري أحمد صالح وأبنائه أحمد وخطاب ومحمد ورشا وزوجته جنان دحام أحمد وباسم كريم أحمد صالح اضافة الى الجريح عمر عبد الرحمن محمد . واضافت ان السلطات فتحت تحقيقا في الجريمة لكشف ملابساتها وهوية المهاجمين كما نشرت قوات امنية في منطقة الحادث لتعقب الفاعلين.

الاعلام الأمني : عصابة إرهابية مسلحة

ومن جانبها قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية أن "الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين باشرت باجراءاتها التحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة الماضية في قرية البو دور بمنطقة العوينات التابعه لمدينة تكريت في قاطع عمليات صلاح الدين . وأشارت الى ان "عصابة إرهابية مسلحة أقدمت على قتل العائلة التي تضم 4 أشخاص مهنتهم كسبة وامرأتين" من دون توضيحات اخرى. وكان مسلحون مجهولون قد قاموا في تشرين الأول اكتوبر الماضي بأعدام 8 شبان رميا بالرصاص في منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.