قائد ريال مدريد: برشلونة جوارديولا عقد لنا حياتنا

وقال راموس "الفريق الذي عقد علينا الأمور هو برشلونة جوارديولا، الذي سطر حقبة وكان المنافس الذي عقد لنا حياتنا".

وأكد راموس أنه سيتواجد في مباراة الكلاسيكو بعد اقترابه من التعافي من إصابة الركبة.

ويحتوي الموسم الثاني من الفيلم الوثائقي، على 6 حلقات تتناول حياة اللاعب خلال فترة التباعد الاجتماعي وعودة كرة القدم والفوز بالليجا الموسم الماضي.



كما يتناول أشخاصًا تركوا علامة مميزة في حياة راموس، مثل زيدان وفيسنتي ديل بوسكي وأصدقاء مثل لاعب التنس نادال والمغني أليخاندرو سانز وأصدقاء آخرين مثل راؤول جونزالكو ولوكا مودريتش ومارسيلو.

ويعرض راموس في هذا الفيلم، الجانب الشخصي لحياته العائلية بمواد فيلمية صورها بنفسه أو عن طريق زوجته بيلار روبيو، خلال فترة الحظر والتباعد الاجتماعي بسبب كورونا.

وأظهر راموس إعجابه بلاعبين مثل فيرناندو هييرو أو بابلو ألفارو وبريتو وخافي نافارو خلال الفترة التي قضاها في إشبيلية.

