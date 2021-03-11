انت الان تتابع خبر استقالة وزير صحة أوروبي إثر خلافات على لقاح كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش الخميس قبول استقالة وزير الصحة ماريك كرايتشي إثر خلافات في الائتلاف الحاكم حول شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي.
وقال ماتوفيتش متحدثا عن كرايتشي: "هذا الرجل الذي يقف إلى جانبي مع جميع الوزراء، عمل بلا كلل لأكثر من 12 شهرا في مواجهة الوباء".
وتلقت سلوفاكيا مطلع مارس الجاري الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" من روسيا الأمر الذي تسبب في رد فعل حاد من قبل قادة الأحزاب اليمينية المنضوية في الائتلاف الحاكم.