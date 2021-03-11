استقالة وزير صحة أوروبي إثر خلافات على لقاح كورونا

وقال ماتوفيتش متحدثا عن كرايتشي: "هذا الرجل الذي يقف إلى جانبي مع جميع الوزراء، عمل بلا كلل لأكثر من 12 شهرا في مواجهة الوباء".

وتلقت سلوفاكيا مطلع مارس الجاري الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" من روسيا الأمر الذي تسبب في رد فعل حاد من قبل قادة الأحزاب اليمينية المنضوية في الائتلاف الحاكم.