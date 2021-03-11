انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف بالأرقام تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 754 موزعة كالآتي:
ابو دشير------------------ 19 التراث--------------------9
الحارثية-------------------1
الحرية-------------------25
الخطيب------------------ 14
الدورة-------------------30
الدولعي------------------16
الرحمانية----------------- 11
السيدية -------------------18
الشالجية------------------ 9
الشعلة------------------- 33
الصالحية----------------- 13
الطارمية------------------ 28
الطوبجي----------------- -6
العامرية------------------ 27
العطيفية ------------------16
العلاوي-------------------4
الغزالية------------------- 27
القادسية ------------------12
الكاظمية------------------ 23
اللطيفية------------------9
المحمودية----------------32
المعالف-------------------3
المنصور---------------- 21
المواصلات----------------7
الوشاش ------------------12
اليرموك ------------------34
اليوسفية------------------ 8
جكوك-------------------14
حي الجامعة--------------11
حي الجهاد---------------26
حي الخضراء--------------11
حي العامل---------------54
حي العدل--------------- 19
حي الفرات---------------6
سبع البور----------------- 1
سويب-------------------8
شارع حيفا----------------7
كرادة مريم---------------9
سكنة جانب الرصافة------ 12
مج مطار بغداد------------1
محافظة النجف------------1
محافظة كربلاء--------- ---1
ابو دشير------------------ 19
ابو غريب ----------------45
الاسكان-------------------4
الاعلام--------------------43
البياع---------------------9
التاجي--------------------5
الحارثية-------------------1
الحرية-------------------25
الخطيب------------------ 14
الدورة-------------------30
الدولعي------------------16
الرحمانية----------------- 11
السيدية -------------------18
الشالجية------------------ 9
الشعلة------------------- 33
الصالحية----------------- 13
الطارمية------------------ 28
الطوبجي----------------- -6
العامرية------------------ 27
العطيفية ------------------16
العلاوي-------------------4
الغزالية------------------- 27
القادسية ------------------12
الكاظمية------------------ 23
اللطيفية------------------9
المحمودية----------------32
المعالف-------------------3
المنصور---------------- 21
المواصلات----------------7
الوشاش ------------------12
اليرموك ------------------34
اليوسفية------------------ 8
جكوك-------------------14
حي الجامعة--------------11
حي الجهاد---------------26
حي الخضراء--------------11
حي العامل---------------54
حي العدل--------------- 19
حي الفرات---------------6
سبع البور----------------- 1
سويب-------------------8
شارع حيفا----------------7
كرادة مريم---------------9
سكنة جانب الرصافة------ 12
مج مطار بغداد------------1
محافظة النجف------------1
محافظة كربلاء--------- ---1
الشفاء: 701.. الوفيات: 3