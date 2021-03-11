اغتيال والد محامي ناشط مختطف في ميسان العراقية

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ايلاف من لندن : اغتال مجهولون يستقلون دراجة نارية الاربعاء والد محامي وناشط مختطف منذ عام ونصف العام في محافظة ميسان العراقية الجنوبية فيما اطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ : والد المختطف شهيد.

وقال مصدر امني ان والد المحامي المختطف علي جاسب قد اغتيل في مدينة العمارة عاصمة محافظة ميسان ( 365 كم جنوب بغداد) اليوم من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاهه ما ادى الى مقتله على الفور فيما تم اعتقال ستة من المشتبه بهم بارتكاب الجريمة. وعادة ماكان القتيل يظهر في تظاهرات الناشطين حاملا صورة ابنه ونداءات لاطلاق سراحه.

كما كان قد ناشد بابا الفاتيكان خلال زيارته الاخيرة الى العراق العمل على الكشف عن مصير ابنه متهما السلطات بمعرفة الجهات الخاطفة لابنه دون أن تحرك ساكناً أو تجري التحقيقات المناسبة لمعرفة مصيره على حسب قوله.

من جهتها قالت مديرية شرطة محافظة ميسان في بيان اطلعت عليه "ايلاف" ان الحادث جنائي وسببه وجود خلافات عشائرية ودعاوى قائمة بين المجنى عليه وأطراف آخرين وأن القضية قيد التحقيق حتى الوصول الى مرتكبي الجريمة و معرفة دوافعها.

والمحامي والناشط علي جاسب كان قد اختطف في الثامن من تشرين الأول اكتوبر عام 2019 في مدينة العمارة عاصمة المحافظة ولم يعرف مصيره لحد الان فيما اوضحت مصادر الشرطة ان كاميرات المراقبة في مكان الحادث قد صورت اشخاصًا يستقلون عجلتين أرغموا المحامي على مغادرة عجلته تحت تهديدِ السلاح واقتادوه الى جهة مجهولة.

#هاشتاغ والد المختطف شهيد

وعلى الفور اطلق ناشطون #هاشتاغ والد المختطف شهيد .. تابعته "ايلاف" دعوا فيه لفضح ما اسموها مليشيات الموت المرتبطة بايران.

وكتب القيادي السابق في التيار الصدري أسعد الناصري "ماذا فعل هذا الرجل ليقتلوه؟! كان يبحث عن ولده المختطف علي چاسب وأيامه مليئة بالحزن والترقب. من أي الوحوش هؤلاء القتلة؟! #والد_المختطف_شهيد

اما الناشط والسياسي غيث التميمي فقال "اغتيال والد المحامي المخطوف #علي_جاسب بعد عودته من مجلس عزاء بالذكرى السنوية لاغتيال الناشط #عبد_القدوس بعد ساعات من انقاذ الطفل المخطوف #محمد_ايوب في دولة الديمقراطية الاتحادية الاسلامية التابعة للمقاومة الاسلامية الشريفة!".

الناشط عمر الجنابي علق قائلا "#افضحوا ميليشيات الموت كافي قتل وتهديد ورعب واغتيالات، وكلها مسجلة ضد مجهولين! من يقتل وعنده السلاح والجرأة غيرهم ؟".

علي فرحان من جانبه قال "لاسلام ولاحياة ولا عراق مع وجود السلاح ، ولن يهأا بال العراقيين الاحياء منهم والاموات سوى بفضح ومحاسبة القاتلين . واعتقد أبسط حق لكل عراقي ان يعرف القاتل ، #افضحوا_ميليشيات_الموت خلونا نرفع هذا الهاشتاغ ونضغط على الحكومة ونجعل هذا المطلب هو هدفنا للمرحلة المقبلة .

ومن جانبها كتبت فرح "الهي مسنا الضر وانتَ ارحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون الا لعنة الله على الظالمين".

لارا حسن قالت "تخيلوا الأم صارلها سنتين منتظره ابنها المخطوف وما تدري هو حي لو ميت! وهسه فوگ ضيمها وقهرها قتلو زوجها وابو بيتها ساعد الله قلبها وما نگول غير حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

سيف العطية كتب يقول "وحوش ايران ومرتقتها الذين جاءوا بامريكا واحتلت العراق انهم على خطى صدام وعدي بل زادو اطنان لهم يوم وان الله لهم بالمرصاد".

يشار الى ان المليشيات العراقية الموالية لايران عادة ما تستهدف الناشطين والمحتجين بعمليات خطف واغتيال في محاولة لاسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح وملاحقة الفاسدين وانهاء الهيمنة الايرانية على العراق.