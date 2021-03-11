الكاظمي يوجه اعضاء مجلس الوزراء بزيارة محافظة ذي قار اسبوعيا

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اعضاء المجلس بزيارة محافظة ذي قار اسبوعيا.

وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان"الكاظمي وجه بزيارة أعضاء مجلس الوزراء محافظة ذي قار أسبوعياً ضمن جدول يعده السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك زيارة المحافظات كافة دورياً تباعاً، ليشرف كل وزير على عمل الدوائر التابعة لوزارته داخل المحافظة، وتذليل المعوقات وحل مشاكل المواطنين ميدانياً، وضمان تقديم أفضل الخدمات".



واضاف ، ان"التوجيه، جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية العاشرة المُنعقدة في 9/3/2021".

