بالفيديو: البرلمان يدرج التصويت على الموازنة في جدول اعمال جلسة الاثنين‎

بغداد - ياسين صفوان - من المقرر ان يدرج مجلس النواب على جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل، فقرة التصويت على قانون الموازنة الاتحادية، فيما لم يحسم حتى الان الخلاف بشأن حصة اقليم كردستان فيها، ولا حتى كمية النفط المسلم الى المركز.



بعد ان ركنت ادراج الانتظار، ها هي الموازنة الاتحادية تعود الى الواجهة من جديد بطلب موقع من مئة وخمسين نائبا، لادراجها على جدول اعمال جلسة الاثنين المقبلة، لكن هذا الطلب وعلى الرغم من حصوله على الموافقة، الا انه لا يضمن التصويت عليها، مع استمرار الخلاف بين المركز والاقليم على حصة الاخير وكمية النفط التي يسلمها لبغداد.



لم يقتصر الامر على هذا وحسب، انما شدد اخرون على ضرورة اتخاذ اجراءات جدية لتفعيل القطاع الخاص، وتحرير الاقتصاد الوطني من قيوده الريعية.