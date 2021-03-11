نانسي عجرم تكشف هديتها لوالدتها بعيد الأم

وبحسب موقع "لها"، فإن نانسي تعتزم إطلاق أغنية تحمل عنوان "أمي" مع اقتراب عيد الأم، توجّه عبرها رسالة إلى أمها تُظهر فيها مدى حبّها لها.

وقالت نانسي: "في أحلى من هيك عنوان"، مضيفة: "بدي قول كلام لأمي، وبعتقد كل حدا بيسمع الغنية كمان بيقلها ذات الكلام".



وتحدثت نانسي عن ألبومها الذي يتضمن 10 أغنيات على الأقل. وعبرت عن رغبتها في أن يتم إنتاجه قريبا كما وعدت معجبيها.