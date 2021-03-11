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بالفيديو: فيسبوك سترفع الحظر عن الاعلانات السياسية

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بغداد - ياسين صفوان - تعرفوا الى ابرز الابتكارات في عالم التكنولوجيا، والتحديثات في الهواتف والعالم الرقمي، في هذا الفيديوغراف.

1- تويتر يضع إشعارات على التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة حول لقاحات .

 

2- فيسبوك تعلن انها سترفع الحظر المفروض على الاعلانات السياسية.

 

3- تويتر تغلق الاف الحسابات المزيفة والتي تتخذ مقرا لها.

4- اختراق البريد الالكتروني لاكثر من 30 الف مؤسسة حكومية و تجارية امريكية تستعمل مايكروسوفت.

5- واتساب يوفر ميزة المكالمات الصوتية و المرئية للحواسيب.

6- خلال شهر واحد شركة تيسلا نخسر 277 مليار دولار من القيمة السوقية لها.

7- انستغرام تطلق ميزة تسمح لاربعة اشخاص بالدردشة المرئية في البث المباشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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