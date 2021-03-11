بالارقام.. شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة بغداد - مديرية شرطة بغداد الرصافة نفذت عددا من اوامر القبض وفق مواد قانونية مختلفة، حيث تمكنت مفارز الشرطة من القبض على متهمين اثنين بالإرهاب، فيما تم القبض على(13) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى".واضاف البيان ان "مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ تمكن من تنفيذ (8) أوامر قبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، في حين تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات من القبض على متهم بالإرهاب وضبط (13) مخالفا مع عجلة، وضبط عجلة تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد".

وتابع البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين اصوليا".

