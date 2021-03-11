بالوثيقة...غرق سفينة قطر عراقية في المياه الدولية

وذكر الحمامي في وثيقة رسمية صادرة عن مكتبه حصلت "الخليج 365" على نسخة منها ان السفينة (ديلما) تعرضت للغرق صباح يوم الاحد7/3 عند قيامها بعملية قطر لصندل فارغ يبلغ طوله 49 مترا حيث تعرضت السفينة الى الغرق الكامل.وعلى اثر الحادث تدخل خفر السواحل السعودي لانقاذ الطاقم ونقله الى اليابسة وهم الان بضيافة السلطات السعودية

واضاف الحمامي انه بعد التحقيقات تبين ان القطعتين البحريتين غير مسجلتين في السجلات العراقية والدولية وتعود ملكيتها لمالك عراقي وتعد من السفن المتهالكة.

واشار الحمامي الى السلطات الايرانية استجابت لنداء مركز المساعدة الدولية للطوارئ لابعاد خطر السفينتين الغارقتين عن المسارات الملاحية الدولية.

وطالب الحمامي من وزارة الخارجية الاسراع بتامين عودة الطاقم الى الاراضي العراقي.