احباط محاولة تهريب 51 حاوية مخالفة لضوابط الاستيراد في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الخميس، احباط محاولة تهريب (51) حاوية محملة دراجات نارية مستعملة مخالفة لضوابط الأستيراد في مركز كمرك بوابة البصرة.

قال اعلام الهيئة العامة الكمارك في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "موظفي تحريات المنطقة الجنوبية تمكن من احباط محاولة تهريب (51) حاوية محملة بدراجات نارية مستعملة مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".



وأكد البيان، ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك والجهات الساندة".

