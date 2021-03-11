بالصور: الاستخبارات العسكرية تضبط عبوات وصواعق غربي الانبار

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، من ضبط عبوات ناسفة وصواعق تفجير خلال عملية نفذتها غربي الانبار.

وقال مصدر امني في تصريح للسومرية، ان "قوة من الاستخبارات العسكرية نفذت عمليات استباقية ضمن قاطع المسؤولية في قضاء عنه - ناحيه الريحانة غربي الانبار".

واشار المصدر الى ان "القوة تمكنت من ضبط 91 عبوة ناسفة محلية الصنع على شكل الغام ضد الدروع و 98 صاعق تفجير و 83 مسطرة تفجير و 83 جلكان سعة 10 لتر و 9 عبوات موجة، لافتا الى "تفجير جميع المواد المضبوطة".