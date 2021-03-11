تعرف على مناطق الامطار الغزيرة يوم غد الجمعة

وقال عطية: توضح حركة السحب مع تدفق حراري ضعيف فــي الطبقات المتوسطة ينتج عنه ضعف فـي تيارات الحمل، وبالتالي قطرات من الامطار متوقعـة نهار الخميس فـــي اماكن متفرقة من السليمانية وشمال اربيل ومناطق من دهوكوتابع: اما خلال ليل الخميس وصباح الجمعة سيكون هناك تحسن في فرص الامطار لتشمل مناطق عديدة من مدن شمال ووسط البلاد والفرات الاوسط والجنوب ،علما ان فـرص البصرة وذي قار ضعيفة من الامطار وكذلك بادية السماوة عدا شمال البصرة فيها فرصة للامطار بعد ظهر الجمعة ، بسبب سرعة اندفاع الرياح الشمالية الجافة من جهة غرب البلاد وابتعاد مركز المنخفض شمالا”.

واشار الى “غزارة متوقعة للامطار في بعض الاماكن خلال نهار يوم الجمعة تشمل غزارتها احيانا حتى الان السليمانية وديالى وواسط وصلاح الدين وجنوب نينوئ ومناطق من اربيل وكركوك.



واضاف عطية أن اجواء يوم السبت مستقرة وتنخفض درجات الحرارة قليلا لتعتدل الاجواء ان شاء الله ، ومتوقع ان يستمر الاستقرار طوال الاسبوع المقبل