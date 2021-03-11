انصار الله الاوفياء تنفي صلة عناصرها بجريمة العمارة

بغداد - ياسين صفوان - نفت حركة انصار الله الافياء اليوم الخميس، الانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بعلاقتها بجريمة اغتيال احد المواطنين في ميسان.

وقالت الحركة في بيان تلقته "الخليج 365"ان تصريحات القادة الامنيين في البلاد بالقاء القبض على المتهم المتورط بجريمة الاغتيال لوالد المحامي (علي جاسب) كافية للرد على التهم الباطلة التي سيقت خلال الساعات المنصرمة ضد الحركة وزعيمها.



ووصفت الحركة في بيانها الاتهامات الموجهة ضدها بانها تندرج ضمن اطار الاستهداف السياسي والانتخابي لتصفية الخصوم قبل موعد الانتخابات المقبلة.