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العتبة العلوية تثمن دور القضاء لمعالجة قضايا المواطنين

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بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اليوم الخميس، وفدا من العتبة العلوية.
وقال اعلام المجلس في بيان تلقته "الخليج 365" ان وفد العتبة العلوية قدم هدية تقديرية تعبيراً عن تقديرها لموقف القضاء في معالجة المواضيع القانونية للمواطنين.

واضاف البيان ان رئيس مجلس القضاء الاعلى قدم الشكر الشكر لادارة العتبة على الجهود التي تبذلها لتسهيل زيارة السادة القضاة وضيوف المجلس الى العتبات المقدسة.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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