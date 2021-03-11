العتبة العلوية تثمن دور القضاء لمعالجة قضايا المواطنين

وقال اعلام المجلس في بيان تلقته "الخليج 365" ان وفد العتبة العلوية قدم هدية تقديرية تعبيراً عن تقديرها لموقف القضاء في معالجة المواضيع القانونية للمواطنين.

واضاف البيان ان رئيس مجلس القضاء الاعلى قدم الشكر الشكر لادارة العتبة على الجهود التي تبذلها لتسهيل زيارة السادة القضاة وضيوف المجلس الى العتبات المقدسة.

