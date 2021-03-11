اتلاف 500 طن سمنت ابيض في مركز كمرك المنذرية الحدودي

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم اتلاف ارسالية سمنت ابيض مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة في مركز كمرك المنذرية الحدودي".

واضاف ان "اتلاف هذه الارسالية جاء بسبب تعرضها للأمطار وعدم صلاحيتها للأستخدام".

