انت الان تتابع خبر اتلاف 500 طن سمنت ابيض في مركز كمرك المنذرية الحدودي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن اتلاف (500) طن سمنت ابيض بسبب تلفه في مركز كمرك المنذرية الحدودي.
وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم اتلاف ارسالية سمنت ابيض مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة في مركز كمرك المنذرية الحدودي".
واضاف ان "اتلاف هذه الارسالية جاء بسبب تعرضها للأمطار وعدم صلاحيتها للأستخدام".
واضاف ان "اتلاف هذه الارسالية جاء بسبب تعرضها للأمطار وعدم صلاحيتها للأستخدام".