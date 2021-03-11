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اتلاف 500 طن سمنت ابيض في مركز كمرك المنذرية الحدودي

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن اتلاف (500) طن سمنت ابيض بسبب تلفه في مركز كمرك المنذرية الحدودي.
وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم اتلاف ارسالية سمنت ابيض مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة في مركز كمرك المنذرية الحدودي".

واضاف ان "اتلاف هذه الارسالية جاء بسبب تعرضها للأمطار وعدم صلاحيتها للأستخدام".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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