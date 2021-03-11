الامن الوطني يعلن عن 'صيد ثمين' في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ستة ارهابيين ينتمون لعصابات داعش الارهابي في محافظة الانبار.

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبعمليات نوعية امتازت بالمراقبة والتعقب، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الانبار من الاطاحة وفق مذكرات قضائية بستة عناصر ينتمون لعصابات داعش الارهابي، عملوا بما يسمى ديوان الجند ضمن ما يعرف بولاية الانبار؛ إذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عسكرية عدة، طالت المواطنين الابرياء والقوات الامنية خلال عمليات التحرير".



واضاف البيان انه "تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

